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РФ вдарила балістичними ракетами по Сумах — відомо про 20 загиблих, відео наслідків

11:50, 13 квітня 2025
Володимир Зеленський відреагував на удар російської балістики по Сумах та опублікував кадри з місця атаки.
РФ вдарила балістичними ракетами по Сумах — відомо про 20 загиблих, відео наслідків
Фото: ДСНС
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В суботу, 13 квітня, РФ завдала удару двома балістичними ракетами по центральній частині міста Сум. Про це повідомили у Сумській міськраді.

 Виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар заявив, що нині вже відомо про понад 20 загиблих людей.

У місті пошкоджено нежитлові та житлові будівлі, автомобілі, громадський транспорт. Влада розгорнула в обласному центрі штаб із ліквідації наслідків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російської балістики по Сумах та опублікував кадри з місця атаки.

«Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим.

За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють.

Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя», — наголосив Глава держави.

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Суми ракетний удар

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