13-річний український каратист відмовився фотографуватись із росіянином на турнірі

13-річний українець здобув бронзу на турнірі в Мексиці й відмовився від спільного фото з росіянином.

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Під час етапу Юнацької ліги карате в мексиканській Гвадалахарі 13-річний Євген Мельник із київського клубу Shogun здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 45 кг. Це перша міжнародна нагорода спортсмена.

Втім, найбільшу увагу привернув не лише результат, а й вчинок юного каратиста після церемонії нагородження. Коли організатори запропонували зробити спільне фото всім призерам, серед яких був і представник Росії, Євген відмовився ставати поруч і потискати руку. Попри прохання, він покинув п’єдестал і не брав участі у загальному фото.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту, зазначивши, що хлопець виявив принципову позицію, обравши гідність замість формальностей.

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