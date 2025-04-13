На Київщині дівчина в'їхала на кладовище та розгромила могили

Машина зруйнувала кілька могил у Княжичах, водійка, ймовірно, була нетверезою.

Фото: Громадський Ревізор. Бровари

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У селі Княжичі Броварського району Київської області автомобіль вночі заїхав на територію кладовища та пошкодив кілька могил. Про це повідомляє Громадський Ревізор. Бровари.

Інцидент стався після завершення комендантської години. За словами місцевих мешканців, за кермом перебувала дівчина з ознаками алкогольного сп’яніння. Вона втратила керування та в’їхала на центральне кладовище, де знесла кілька надгробків.

На місці події залишилися сліди від авто, зламані огорожі та пошкоджені пам’ятники. Зараз родичів померлих, чиї могили було зруйновано, закликають звернутися до поліції та подати відповідні заяви.

Правоохоронці розслідують обставини події.

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