Нотаріальне посвідчення земельних угод — алгоритм дій

Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

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У Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції роз’яснили особливості нотаріального посвідчення земельних угод.

Землі сільськогосподарського призначення є цінним ресурсом, який формує земельний банк на основі орендованих або приватних земельних ділянок від малих фермерів до великих агрохолдингів. Відчуження таких земель повинно ґрунтуватись на нормах чинного законодавства України з урахуванням особливостей правового регулювання та правового режиму даного виду земель.

Другий етап земельної реформи відкрив ринок землі для юридичних осіб, створених і зареєстрованих за законодавством України. Головна умова — їхніми власниками (акціонерами чи членами) мають бути виключно громадяни України, держава або територіальні громади.

При посвідченні договору купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, зокрема, земель сільськогосподарського призначення подається:

– документи, що посвідчують обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, цивільну правоздатність, дієздатність юридичних осіб, повноваження представника фізичної або юридичної особи;

– документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку;

– у разі спільної сумісної власності на земельну ділянку – нотаріально засвідчена згода або особиста присутність чоловіка/дружини, свідоцтво про шлюб, його/її паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

– у разі якщо земельна ділянка знаходиться в оренді згода орендаря на продаж (у випадку коли не він є покупцем);

– витяги з Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також із технічної документації про нормативну грошову оцінку;

– звіт про експерту грошову оцінку земель;

– реквізити відкритих рахунків;

– документи, що підтверджують джерела походження коштів або активів, за рахунок яких набувається право власності на земельну ділянку.

Договір купівлі-продажу такої земельної ділянки підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Посвідчення договорів, зокрема, про відчуження земельної ділянки здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – сторони відповідного договору (відповідно до ч. 6 ст. 55 Закону).

Законодавством визначено 8 випадків, коли набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення забороняється, які передбачені ч.1 ст. 130 Земельного кодексу України.

Ці заборони стосуються як фізичних осіб, так і юридичних. Для останніх перелік нормативних «табу» значно ширший, і певні вимоги законодавства стосуються сфери фінансового моніторингу в частинні необхідності розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників.

Процес посвідчення договорів відчуження сільськогосподарських земель є складним та залежить від суб’єктного складу учасників угоди. Саме тому звернення до нотаріусів є запорукою законності та безпеки таких операцій.

Минулого року на Дніпропетровщині, Одещині та ще чотирьох південних областях нотаріуси зафіксували понад 73 тисячі угод з сільськогосподарською землею. Лідери – Дніпропетровщина (22 464) та Одещина (21 393).

Землі сільськогосподарського призначення є цінним ресурсом, і її продаж регулюється законом. З 2024 року купувати її можуть і юрособи.

Для оформлення угоди потрібен пакет документів: від паспортів до підтвердження законності коштів. Обов'язкове нотаріальне посвідчення. Є 8 законодавчих заборон на купівлю землі, особливо для юридичних осіб.

Оформлення купівлі-продажу сільгоспземлі складне, тому звернення до нотаріуса – запорука безпеки та законності.

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