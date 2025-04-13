Бетмен і Робін в пошуках шахраїв у Лондоні – як минула операція правоохоронців

Лондонські копи перевдяглися у Бетмена і Робіна, щоб викрити вуличних аферистів.

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У центрі Лондона правоохоронці провели незвичну операцію — на Вестмінстерському мосту поліція затримала вуличних шахраїв, замаскувавшись у костюми Бетмена та Робіна. Про це повідомляє The Independent.

Відео затримання опублікували на сторінках поліції Великого Лондона. На записі видно, як двоє поліцейських у супергеройських костюмах пробираються крізь натовп туристів і затримують підозрюваних у шахрайстві.

Таку тактику обрали після того, як вуличні аферисти почали впізнавати поліцейських у цивільному ще до початку операції. «Креативний підхід дозволив наблизитися до зловмисників непоміченими», — зазначили в поліції.

Вестмінстерський міст розташований у туристичному центрі міста — неподалік від парламенту. Цю локацію часто обирають шахраї, які грають у так звані «наперстки», намагаючись ошукати туристів.

Один із затриманих уже постане перед судом — його визнали винним і оштрафували на 925 фунтів стерлінгів (понад 50 тисяч гривень). Інший був відпущений під заставу, але згодом покинув країну й на суд не з’явився, тож його засудили заочно.

Фото: The Independent

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