У Запоріжжі викрито чоловіка, який вимагав 6500 доларів за виготовлення фіктивного рішення ЛКК

Зловмисники пропонував чоловікам призовного віку сприяти у виготовленні висновку ЛКК, що надало б їм право на відстрочку від проходження військової служби з можливістю виїзду за кордон.

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У Запоріжжі викрито учасника схеми ухилення від мобілізації, який вимагав 6500 доларів за виготовлення фіктивного рішення лікарсько-консультативної комісії. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, 35-річний чоловік розробив злочинний план збагачення на наданні «допомоги» з оформлення фіктивних медичних документів із метою уникнення мобілізації.

За винагороду він пропонував чоловікам призовного віку сприяти у виготовленні висновку ЛКК про наявність у їх родича порушень функцій організму чи невиліковної хвороби, через які є потреба в постійному сторонньому догляді. Це б надало їм право на відстрочку від проходження військової служби з можливістю виїзду за кордон.

До злочинної діяльності залучив сторонню особу, яка за його дорученням серед користувачів соціальної мережі Інстаграм підшукувала охочих скористатись такою послугою.

Так, у березні 2025 року за одну таку послугу підозрюваний мав отримати 6500 доларів. За домовленістю 3000 доларів було переведено йому на гаманець віртуального активу. Іншу частину грошей планував одержати готівкою, проте був викритий правоохоронцями.

У ході обшуку за місцем його проживання вилучено 1,6 млн грн у різних валютах, медичні документи, печатки МСЕК, ТЦК та чорнові записи.

Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідство триває, на причетність до злочинної схеми перевіряються лікарі одного з медзакладів Запоріжжя та інші особи.

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