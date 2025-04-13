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В Запорожье разоблачен мужчина, который требовал 6500 долларов за изготовление фиктивного решения ВКК

15:44, 13 апреля 2025
Злоумышленники предлагали мужчинам призывного возраста содействовать в изготовлении заключения ВКК, что предоставило бы им право на отсрочку от прохождения военной службы с возможностью выезда за границу.
В Запорожье разоблачен мужчина, который требовал 6500 долларов за изготовление фиктивного решения ВКК
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В Запорожье разоблачен участник схемы уклонения от мобилизации, который требовал 6500 долларов за изготовление фиктивного решения врачебно-консультативной комиссии. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, 35-летний мужчина разработал преступную схему обогащения, предлагая «помощь» в оформлении фиктивных медицинских документов для уклонения от мобилизации.

За вознаграждение он предлагал мужчинам призывного возраста помощь в получении заключения ВКК о наличии у их родственника нарушений функций организма или неизлечимого заболевания, требующего постоянного постороннего ухода. Это позволило бы им получить отсрочку от военной службы с возможностью выезда за границу.

К преступной деятельности он привлёк стороннее лицо, которое по его поручению искало потенциальных клиентов через социальную сеть Instagram.

Так, в марте 2025 года за одну такую услугу подозреваемый должен был получить 6500 долларов. По договоренности 3000 долларов ему перевели на кошелёк виртуального актива. Остальную часть денег он планировал получить наличными, однако был задержан правоохранителями.

Во время обыска по месту его проживания изъято 1,6 млн грн в различных валютах, медицинские документы, печати МСЭК, ТЦК и черновые записи.

Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Следствие продолжается. На причастность к преступной схеме проверяются врачи одного из медицинских учреждений Запорожья и другие лица.

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