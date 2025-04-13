В Виннице судили 17-летнего одессита за поджог здания ТЦК

В Виннице судили несовершеннолетнего, который пытался поджечь ТЦК за 80 тысяч гривен, обещанные через Telegram-канал.

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Винницкий городской суд Винницкой области по делу №127/35517/24 вынес приговор несовершеннолетнему парню, который в июле 2024 года поджег здание территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Согласно материалам дела, поджог произошел 6 июля рано утром. Парень облил вход в здание горючей жидкостью и поджег. Благодаря оперативным действиям дежурной части пожар удалось быстро локализовать. На месте нашли кусок ткани со следами ДНК.

Поджигателя зафиксировали камеры видеонаблюдения на соседних домах. В тот же день его задержали в одном из отелей города. Как выяснилось, парень приехал из Одессы, ему еще не исполнилось 18 лет.

На суде он рассказал, что получил задание поджечь ТЦК через Telegram-канал. За это ему пообещали 80 тысяч гривен. Видео поджога нужно было отправить заказчикам. Для поджога он использовал кусок собственной футболки как фитиль, что и позволило экспертам установить его причастность по ДНК. Двое свидетелей опознали его, один из них - работник отеля, где парень проживал с 4 по 6 июля.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину и пояснил, что согласился на преступление из-за сложных жизненных обстоятельств. Его мать отметила, что воспитывает сына одна, и в семье тяжелое материальное положение. Семью взяли на учет как находящуюся в сложных жизненных условиях.

За совершение диверсии в условиях военного положения подростку грозило до 15 лет заключения или пожизненное. С учетом возраста, искреннего раскаяния и социального положения суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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