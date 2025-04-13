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В Херсонской области будут судить двух военнослужащих за предоставление неправомерной выгоды должностным лицам ВСП

12:08, 13 апреля 2025
Обвиняемые предоставили должностным лицам Военной службы правопорядка неправомерную выгоду в сумме 12 тысяч гривен.
В Херсонской области будут судить двух военнослужащих за предоставление неправомерной выгоды должностным лицам ВСП
Иллюстративное фото, источник - armyinform.com.ua
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В Херсонской области будут судить двух военнослужащих за предоставление неправомерной выгоды должностным лицам Военной службы правопорядка. Об этом сообщает Спецпрокуратура в области обороны Южного региона.

Установлено, что в декабре 2023 года обвиняемые, выполнявшие задачи по защите государства в условиях вооруженной агрессии РФ и совершившие административное правонарушение, предоставили должностным лицам местного зонального отдела Военной службы правопорядка неправомерную выгоду в сумме 12 000 гривен.

Такие средства были назначены за влияние на решение суда о закрытии административного производства или назначении минимального наказания за употребление алкогольных напитков в расположении воинской части.

После получения денежных средств должностные лица ВСП составили административные протоколы по ч. 3 ст. 172-20 КУоАП с указанием минимальной санкции – штрафа в размере 17 000 гривен – и привлекли заявления военнослужащих об истинном раскаянии.

В результате обвиняемые привлечены к дисциплинарной ответственности и наложен минимальный штраф, предусмотренный действующим законодательством.

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