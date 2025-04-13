На Херсонщині судитимуть двох військовослужбовців за надання неправомірної вигоди посадовцям ВСП

Обвинувачені надали посадовим особам Військової служби правопорядку неправомірну вигоду в сумі 12 тисяч гривень.

Ілюстративне фото, джерело - armyinform.com.ua

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На Херсонщині судитимуть двох військовослужбовців за надання неправомірної вигоди посадовцям Військової служби правопорядку. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Встановлено, що у грудні 2023 року обвинувачені, які виконували завдання із захисту держави в умовах збройної агресії РФ та вчинили адміністративне правопорушення, надали посадовим особам місцевого зонального відділу Військової служби правопорядку неправомірну вигоду в сумі 12 000 гривень.

Такі кошти були призначені за вплив на рішення суду щодо закриття адміністративного провадження або призначення мінімального покарання за вживання алкогольних напоїв у розташуванні військової частини.

Після отримання грошових коштів посадові особи ВСП склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 172-20 КУпАП із зазначенням мінімальної санкції – штрафу в розмірі 17 000 гривень – та долучили заяви військовослужбовців про щире каяття.

У результаті, обвинувачених притягнуто до дисциплінарної відповідальності та накладено мінімальний штраф, передбачений чинним законодавством.

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