За програмою «Контракт 18-24» вже 500 підписантів, ще 1500 – на черзі, – Павло Паліса

«Хотілося б більше», – в Офісі Президента прокоментували низьку кількість контрактів за програмою «18-24».

Фото: Суспільне Новини

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Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що за програмою «Контракт 18–24» на сьогодні підписано близько 500 контрактів, на етапі підписання ще 1500 осіб. Про це він повідомив в інтерв’ю Bihus.Info.

За словами Паліси, попри велику кількість охочих вступити до лав Збройних сил України, реальні показники поки що залишаються низькими. «Мені хотілося б, щоб цифра була більша. Тому що це до 500 чоловік. Хоча заявок було надзвичайно багато», — сказав він.

В Офісі президента зараз вивчають причини, чому частина добровольців, які заповнили заявки, не дійшли до укладення контракту. Паліса наголосив, що поки зарано робити висновки про ефективність програми — для цього потрібно щонайменше чотири місяці.

«Десь батьки впливають. Десь подумали, що ось-ось буде мир, і вже не треба. Причин багато. Ми їх вивчаємо, щоби зробити висновки», — додав заступник керівника ОП.

Програма «Контракт 18–24» передбачає можливість добровільного укладення короткострокового контракту зі Збройними силами для громадян віком від 18 до 25 років. Вона була запущена як один із кроків до зміцнення української армії на тлі триваючої повномасштабної війни.

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