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Франція посилить заборону на мобільні телефони у школах — що відомо

11:32, 13 квітня 2025
Учні віком від 11 до 15 років повинні будуть залишати свої пристрої у спеціальних шафках чи футлярах на початку дня і зможуть отримати їх назад лише після завершення занять.
Франція посилить заборону на мобільні телефони у школах — що відомо
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У Франції із вересня 2025 року школах повністю заборонять користуватися мобільними телефонами протягом навчального дня. Про це повідомляє The Guardian.

Так, учні віком від 11 до 15 років повинні будуть залишати свої пристрої у спеціальних шафках чи футлярах на початку дня і зможуть отримати їх назад лише після завершення занять.

Як заявила прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн, така «цифрова пауза» необхідна через численні негативні наслідки надмірного використання екранів. Вона підкреслила, що це допоможе зберегти здоров’я дітей та сприятиме їхньому успіху у навчанні.

Франція ще у 2018 році заборонила використання телефонів у всіх середніх школах. Вони повинні бути вимкнені та знаходитись у рюкзаках протягом всього дня. Проте, як виявилось, деякі учні продовжували таємно користуватися пристроями під час перерв.

Уряд вирішив посилити заходи: учні повинні повністю відмовитися від телефонів під час навчального дня. Пілотний проект, який діяв останні шість місяців у близько 100 школах, отримав позитивні відгуки від учителів, батьків та учнів. Відзначалося покращення атмосфери в школах, більше живого спілкування, зменшення випадків булінгу та краща концентрація учнів.

Нововведення не потребує значних витрат — кожна школа самостійно обере форму зберігання пристроїв: спеціальні шафки чи футляри з електронним замком. Загальні витрати складуть кілька тисяч євро.

Прем'єрка Борн посилається на дослідження, згідно з яким молодь проводить у середньому п’ять годин на день за екранами, водночас на читання книг витрачає лише три години на тиждень. «Це завдає шкоди успішності учнів», – додала вона.

Минулого року експерти, залучені президентом Франції Еммануелем Макроном, рекомендували заборонити дітям користуватися смартфонами до 13 років, а доступ до соціальних мереж, таких як TikTok, Instagram та Snapchat, дозволити лише з 18 років. Також пропонується, щоб до 11 років діти взагалі не мали телефонів, а до 13 років могли користуватися лише пристроями без доступу до інтернету.

Подібні обмеження підтримують і в Англії: понад 90% англійських шкіл вже мають певну форму заборони на використання мобільних телефонів.

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Франція школа

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