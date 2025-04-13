Франция ужесточит запрет на мобильные телефоны в школах — что известно

Ученики от 11 до 15 лет должны будут оставлять свои устройства в специальных шкафчиках или футлярах в начале дня и смогут получить их обратно только после завершения занятий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции с сентября 2025 года в школах полностью запретят пользоваться мобильными телефонами в течение учебного дня. Об этом сообщает The Guardian.

Так, ученики в возрасте от 11 до 15 лет должны будут оставлять свои устройства в специальных шкафчиках или футлярах в начале дня и смогут забрать их обратно только после окончания занятий.

Как заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн, такая «цифровая пауза» необходима из-за многочисленных негативных последствий чрезмерного использования экранов. Она подчеркнула, что это поможет сохранить здоровье детей и будет способствовать их успехам в учебе.

Франция еще в 2018 году запретила использование телефонов во всех средних школах. Телефоны должны быть выключены и храниться в рюкзаках в течение всего дня. Однако выяснилось, что некоторые ученики продолжали тайно пользоваться устройствами на переменах.

Правительство решило ужесточить меры: ученики должны полностью отказаться от телефонов в течение учебного дня. Пилотный проект, действовавший последние шесть месяцев примерно в 100 школах, получил положительные отзывы от учителей, родителей и самих учеников. Отмечалось улучшение атмосферы в школах, больше живого общения, снижение случаев буллинга и улучшение концентрации учащихся.

Нововведение не требует значительных затрат — каждая школа самостоятельно выберет форму хранения устройств: специальные шкафчики или футляры с электронным замком. Общие расходы составят несколько тысяч евро.

Премьер-министр Борн ссылается на исследование, согласно которому молодежь проводит в среднем пять часов в день за экранами, тогда как на чтение книг тратит всего три часа в неделю. «Это наносит вред успеваемости учеников», — добавила она.

В прошлом году эксперты, привлеченные президентом Франции Эмманюэлем Макроном, рекомендовали запретить детям пользоваться смартфонами до 13 лет, а доступ к социальным сетям, таким как TikTok, Instagram и Snapchat, разрешить только с 18 лет. Также предлагается, чтобы до 11 лет дети вообще не имели телефонов, а до 13 лет могли пользоваться только устройствами без доступа к интернету.

Подобные ограничения поддерживают и в Англии: более 90% английских школ уже ввели определенную форму запрета на использование мобильных телефонов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.