Нужно ли менять отчество ребенку, если его папа сменил имя — разъяснение Минюста

Смена отцом имени является основанием для смены отчества в актовой записи о рождении малолетнего ребенка.

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В Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции напоминают, что согласно украинскому законодательству имя физического лица, являющегося гражданином Украины, состоит из фамилии, собственного имени и отчества, если иное не вытекает из закона или обычая национального меньшинства, к которому оно принадлежит. Имя физическому лицу присваивается согласно закону.

Факт рождения физического лица и определение его происхождения, а также изменение имени физического лица являются актами гражданского состояния, которые подлежат обязательной государственной регистрации в органах государственной регистрации актов гражданского состояния.

Государственная регистрация рождения ребенка проводится органом государственной регистрации актов гражданского состояния с одновременным определением его происхождения и присвоением ему фамилии, собственного имени и отчества в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины.

В частности, фамилия ребенка определяется по фамилии родителей.

Если мать и отец имеют разные фамилии, фамилия ребенка определяется по их согласию. Родители, имеющие разные фамилии, могут присвоить ребенку двойную фамилию, образованную путем соединения их фамилий.

Имя ребенка определяется по согласию родителей. Имя ребенка, рожденного женщиной, не состоящей в браке, при отсутствии добровольного признания отцовства определяется матерью ребенка. Ребенку может быть дано не более двух имен, если иное не вытекает из обычая национального меньшинства, к которому принадлежат мать и (или) отец.

Отчество ребенка определяется по имени отца.

Отчество ребенка, рожденного женщиной, не состоящей в браке, если отцовство не признано, определяется по имени лица, которого мать ребенка указала его отцом.

Спор между родителями относительно определения фамилии и (или) имени ребенка может разрешаться органом опеки и попечительства или судом.

Кто может изменить имя?

По достижении 16-летнего возраста любое дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Украины, может по собственному усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

Физическое лицо, достигшее четырнадцати лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество только с согласия обоих родителей (или одного из родителей, если второй умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка, а также если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о муже как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери). Если над ребенком, достигшим четырнадцати лет, установлено попечительство, изменение фамилии и (или) собственного имени и (или) отчества такого ребенка осуществляется с согласия попечителя.

Заявление о предоставлении согласия родителей (одного из родителей) или попечителя на изменение фамилии и (или) собственного имени и (или) отчества ребенка может подаваться ими лично, а если по уважительной причине заявление не может быть подано лично одним из родителей, такое заявление с нотариально заверенной подлинностью подписи может быть подано от его имени вторым родителем. В случае возражения одного из родителей относительно изменения отчества ребенка спор может разрешаться органом опеки и попечительства или судом.

По общему правилу государственная регистрация изменения имени не влечет за собой внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, составленные относительно лица, изменившего имя, а также относительно его малолетних и несовершеннолетних детей, а также его совершеннолетних детей.

Однако из этого правила есть исключение. Так, актовая запись об изменении имени является основанием для изменения фамилии родителей в актовой записи о рождении их малолетних детей в случае одновременного изменения фамилии детей; а также для изменения имени отца и отчества ребенка в актовой записи о рождении малолетнего ребенка. Однако такое изменение не происходит «автоматически».

Нужно ли вносить изменения в свидетельство о рождении, если отец изменил имя?

Изменение отчества ребенка при изменении имени отца не является обязательной процедурой. Оно рекомендовано, поскольку позволяет одним документом – свидетельством о рождении ребенка – подтвердить факт родственных отношений. Однако если такие изменения не внести в актовую запись о рождении ребенка – все ранее выданные документы останутся действительными, а факт родственных отношений будет подтверждаться дополнительным документом – свидетельством об изменении имени отца.

При принятии заявления об изменении имени (например, был Сергей, стал Владимир) сотрудник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния разъясняет заявителю, что при наличии у него малолетних детей в их актовые записи о рождении возможно внести соответствующие изменения, в частности изменить его имя как отца ребенка и отчество ребенка.

Для этого после государственной регистрации изменения имени необходимо подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление родителей об изменении отчества ребенка и по результатам рассмотрения получить новое свидетельство о рождении ребенка с обновленными данными.

Куда необходимо обратиться, чтобы изменить отчество?

На время действия военного положения в Украине заявление об изменении имени, а также заявление об изменении имени отца и отчества малолетнего ребенка в актовой записи о рождении ребенка, можно подать, лично обратившись в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Украины, независимо от зарегистрированного места жительства заявителя.

Для подачи заявления предъявляется паспорт гражданина Украины.

Реализация права на изменение отчества зависит от возраста ребенка.

У ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, отчество можно изменить при условии, что отец этого ребенка изменил собственное имя. Для этого необходимо подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния совместное заявление обоих родителей ребенка (или только отца, если мать умерла, признана безвестно отсутствующей, объявлена умершей, признана ограниченно дееспособной, недееспособной) об изменении отчества ребенка. К заявлению прилагается свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей). После внесения изменений в актовую запись о рождении малолетнего ребенка заявителю повторно выдается свидетельство о рождении с обновленными данными. Ранее выданные свидетельства о рождении малолетних детей заявителя изымаются и уничтожаются в установленном порядке.

Ребенок в возрасте от 14 до 16 лет может самостоятельно подать заявление об изменении отчества только при наличии письменного согласия обоих родителей (или одного из родителей – если второй умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка, а также если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или сведения о супруге как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери). При этом изменение имени отцом не обязательно.

Заявление о согласии родителей (одного из родителей) или опекуна на изменение фамилии и (или) собственного имени и (или) отчества малолетнего ребенка подается ими лично, а если по уважительной причине оно не может быть подано лично одним из родителей, такое заявление с нотариально заверенной подлинностью подписи может быть подано от его имени другим родителем.

Ребенок, достигший 16-летнего возраста, может самостоятельно подать заявление об изменении отчества. Согласие родителей на такое изменение, а также изменение имени отцом не требуются.

В последних двух случаях в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния лично заявителем подается заявление об изменении имени, к которому прилагаются:

a) свидетельство о рождении заявителя;

б) свидетельство о браке (если заявитель состоит в браке);

в) свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);

г) свидетельства о рождении детей (если заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);

ґ) свидетельства об изменении имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;

д) фотография заявителя;

е) квитанция об уплате государственной пошлины.

После государственной регистрации изменения имени заявителю выдается свидетельство об изменении имени, которое является основанием для обязательного обращения в течение одного месяца в территориальные подразделения Государственной миграционной службы для обмена паспорта.

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