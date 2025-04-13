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$180 тысяч или смерть – в Грузии задержали двух мужчин, которые шантажировали украинца

10:56, 13 апреля 2025
В Батуми задержали двух мужчин за вымогательство $180 тысяч у гражданина Украины и давили на показания.
$180 тысяч или смерть – в Грузии задержали двух мужчин, которые шантажировали украинца
Фото: hire-auto.biz
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В грузинском городе Батуми правоохранители задержали двух человек по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у 34-летнего гражданина Украины. Об этом сообщает издание NewsGeorgia со ссылкой на МВД Грузии.

По данным следствия, подозреваемые требовали у мужчины 180 тысяч долларов, угрожая в случае отказа убить его и его жену. Кроме того, давили на него с целью изменения показаний по делу, которое сейчас рассматривается в украинском суде.

Задержанными оказались 44-летний гражданин Украины и его 38-летний сообщник - гражданин Грузии, который ранее уже имел судимость. Обоих задержали на пограничном пункте «Сарпи» при попытке выехать из Грузии в Турцию.

Сейчас продолжается следствие. По грузинскому законодательству обоим грозит до семи лет лишения свободы.

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полиция Грузия шантаж

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