Розовые фламинго вернулись в Одесскую область – более 150 птиц прилетели в «Тузловские лиманы»

Фламинго снова на Тузловских лиманах и ищут место для гнездования.

Фото: Facebook / Ivan Rusev

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В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области снова появились розовые фламинго - около 150 птиц прилетели в заповедник после зимовки в Европе. Об этом сообщил доктор биологических наук и сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, птицы прибыли 12 апреля на участок под названием «Тузловская Амазония», поздоровались с работниками парка и отправились искать уютные места для гнездования. Русев назвал их «розовыми изюминками», знакомыми своим голосом и видом.

Ученый также обнародовал видео, где фламинго спокойно ищут пищу на мелководье. На кадрах видно, что птицы чувствуют себя безопасно - вероятно, их зафиксировала одна из фотоловушек заповедника.

В 2024 году на территории «Тузловских лиманов» находилось около 1500 розовых фламинго. Часть птиц начала гнездиться, но впоследствии, из-за обстрелов российской армии, вынуждена была покинуть заповедник. Их видели на берегу Днестра и вблизи населенных пунктов Маяки и Беляевка. Ученые отмечают, что война существенно помешала успешному размножению птиц в прошлом году.

В этом году команда нацпарка надеется, что фламинго смогут найти безопасные участки для гнездования, а работники обещают защищать пернатых гостей.

Фото: Facebook / Ivan Rusev

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