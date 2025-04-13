В Южной Корее будут судить экс-президента Юн Сок Йоля за попытку ввести военное положение

Экс-президенту Южной Кореи грозит пожизненное за попытку военного положения.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

14 апреля в Южной Корее начнется судебный процесс над бывшим президентом Юн Сок Йолем. Его обвиняют в попытке незаконного введения военного положения в декабре 2024 года. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в судебных органах.

Юну грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Суд разрешил подсудимому попасть в здание через подземный паркинг. Заседание будет проходить в закрытом режиме - без фото- и видеосъемки, журналистов в зал не допустили.

Юн Сок Йоль станет пятым бывшим президентом страны, который предстанет перед уголовным судом.

По делу должны выступить ключевые свидетели - двое военных высокого ранга. Это командующий Первой охранной группы Столичного оборонного командования Чо Сон Хён и командир Первого батальона спецназа Ким Хён Ки.

Во время рассмотрения дела об импичменте в Конституционном суде Чо уже заявил, что выполнял приказ тогдашнего командующего обороной столицы Ли Джин У. По его словам, в ночь на 3 декабря 2024 года тот приказал ввести войска в Национальную ассамблею, чтобы вывести оттуда парламентариев после того, как Юн объявил военное положение.

По данным следствия, аналогичный приказ получил и Ким Хен Ки - от своего непосредственного начальника той же ночью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.