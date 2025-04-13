«Он не чаевые, Гекторе» – курьер украл собаку из-под полицейского участка

Курьер объяснил кражу памятника «шуткой», полиция обещает суд.

Фото: Sky News

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В Бентоне, штат Арканзас, курьер доставки забрал с собой памятник служебной собаке прямо из-под здания полицейского департамента. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, а видео обнародовали сами правоохранители.

По данным полиции, водитель службы доставки Door Dash по имени Гектор привез заказ в участок. После этого он спокойно вынес статую в виде собаки, которая является частью мемориала в честь четвероногих сотрудников подразделения K9, положил ее в багажник своего пикапа и уехал.

«Да... прямо возле здания нашего участка. Все было снято на камеру. Мы тоже не могли в это поверить. Слишком безумный шаг, сэр», - прокомментировали полицейские.

После обнаружения исчезновения памятника, полиция призвала общественность помочь установить личность нарушителя, прежде чем получить его данные от Door Dash. К самому курьеру обратились публично: «Гектор - если вы это видите - то верните нашу собаку домой, где ей место. Он - не чаевые. Он - не декор. Он - дань уважения».

Впоследствии правоохранители сообщили, что Гектора нашли, а монумент вернули на место. Теперь мужчине грозит суд и возможное наказание за кражу и посягательство на имущество округа.

Гектор свое похищение объяснил как «шутку» - якобы хотел «отремонтировать» памятник и «удивить полицию». Но в департаменте отметили: «Хорошая попытка, Гектор, и статуя не нуждалась в «реставрации» - она уже была в идеальном состоянии. Еще раз объясним: попытка посягательства на имущество округа не является «шуткой», а является ничем иным как преступлением. Поэтому мы доведем дело до суда, за которые его будут ожидать соответствующие последствия».

Бывшему курьеру теперь грозит серьезный штраф или несколько лет заключения.

@skynews This is the moment a delivery driver stole a K9 tribute statue from the entrance of the Sheriff’s Office in Arkansas. Police are looking to identify the delivery driver who was caught on camera on April 5th. #Police #Dog #Tribute #Statue #Stolen #Arkansas ♬ original sound - Sky News

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