Практика судов
  1. В Украине

«Он не чаевые, Гекторе» – курьер украл собаку из-под полицейского участка

10:02, 13 апреля 2025
Курьер объяснил кражу памятника «шуткой», полиция обещает суд.
«Он не чаевые, Гекторе» – курьер украл собаку из-под полицейского участка
Фото: Sky News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Бентоне, штат Арканзас, курьер доставки забрал с собой памятник служебной собаке прямо из-под здания полицейского департамента. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, а видео обнародовали сами правоохранители.

По данным полиции, водитель службы доставки Door Dash по имени Гектор привез заказ в участок. После этого он спокойно вынес статую в виде собаки, которая является частью мемориала в честь четвероногих сотрудников подразделения K9, положил ее в багажник своего пикапа и уехал.

«Да... прямо возле здания нашего участка. Все было снято на камеру. Мы тоже не могли в это поверить. Слишком безумный шаг, сэр», - прокомментировали полицейские.

После обнаружения исчезновения памятника, полиция призвала общественность помочь установить личность нарушителя, прежде чем получить его данные от Door Dash. К самому курьеру обратились публично: «Гектор - если вы это видите - то верните нашу собаку домой, где ей место. Он - не чаевые. Он - не декор. Он - дань уважения».

Впоследствии правоохранители сообщили, что Гектора нашли, а монумент вернули на место. Теперь мужчине грозит суд и возможное наказание за кражу и посягательство на имущество округа.

Гектор свое похищение объяснил как «шутку» - якобы хотел «отремонтировать» памятник и «удивить полицию». Но в департаменте отметили: «Хорошая попытка, Гектор, и статуя не нуждалась в «реставрации» - она уже была в идеальном состоянии. Еще раз объясним: попытка посягательства на имущество округа не является «шуткой», а является ничем иным как преступлением. Поэтому мы доведем дело до суда, за которые его будут ожидать соответствующие последствия».

Бывшему курьеру теперь грозит серьезный штраф или несколько лет заключения.

@skynews

This is the moment a delivery driver stole a K9 tribute statue from the entrance of the Sheriff’s Office in Arkansas. Police are looking to identify the delivery driver who was caught on camera on April 5th. #Police #Dog #Tribute #Statue #Stolen #Arkansas

♬ original sound - Sky News

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция США кража

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Это не то, на что мы рассчитывали» – в Верховной Раде недовольны содержанием программы по истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Народные депутаты считают, что вопросы о разных племенах, княжествах и исторических событиях не имеют ничего общего с начальной идеей тестирования на знание истории украинской государственности.

Решение ТЦК о призыве забронированного является противоправным, но уволить с военной службы путем отмены приказа о призыве невозможно, поскольку это не предусмотрено законодательством – апелляционный админсуд

Действующим законодательством не предусмотрено увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве на военную службу в воинскую часть – апелляционный админсуд признал, что решение ТЦК о призыве забронированного является незаконным, но при этом уволить его со службы нельзя.

«Вот тебе мой автомат, можешь меня не ждать», — военнослужащий сбежал из подразделения, потому что не выдержал условий службы с ранее осужденными

Неоднократно судимый военнослужащий батальона «Шквал» не смог поладить с такими же, как он, но теперь уже на военной службе.

Члены Общественного совета добропорядочности заработали в 2024 году более 32 млн гривен

Хотя 2024 год был финансово успешным для многих членов Общественного совета добропорядочности, доходы всех двадцати представителей общественности все же очень разные.

В конкурсе на директора Бюро экономической безопасности остается 16 кандидатов, из которых почти половина – сотрудники НАБУ

Следующий этап оценки 16 кандидатов на директора БЭБ состоится 16 апреля

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Дев’ятко
    Владислав Дев’ятко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Інна Берднік
    Інна Берднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ганна Сальнікова
    Ганна Сальнікова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Андрій Бітов
    Андрій Бітов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду