«Він не чайові, Гекторе» – кур’єр вкрав собаку з-під поліцейського відділку

Кур’єр пояснив крадіжку пам’ятника «жартом», поліція обіцяє суд.

Фото: Sky News

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У Бентоні, штат Арканзас, кур'єр доставки забрав із собою пам’ятник службовому собаці прямо з-під будівлі поліцейського департаменту. Інцидент зафіксували камери спостереження, а відео оприлюднили самі правоохоронці.

За даними поліції, водій служби доставки Door Dash на ім’я Гектор привіз замовлення до відділку. Після цього він спокійно виніс статую у вигляді собаки, яка є частиною меморіалу на честь чотирилапих працівників підрозділу K9, поклав її до багажника свого пікапа й поїхав.

«Так… просто біля будівлі нашого відділку. Все було знято на камеру. Ми теж не могли в це повірити. Надто божевільний крок, сер», — прокоментували поліцейські.

Після виявлення зникнення пам’ятника, поліція закликала громадськість допомогти встановити особу порушника, перш ніж отримати його дані від Door Dash. До самого кур’єра звернулись публічно: «Гекторе — якщо ви це бачите — то поверніть нашого собаку додому, де йому місце. Він — не чайові. Він — не декор. Він — данина поваги».

Згодом правоохоронці повідомили, що Гектора знайшли, а монумент повернули на місце. Тепер чоловікові загрожує суд і можливе покарання за крадіжку та посягання на майно округу.

Гектор своє викрадення пояснив як «жарт» — нібито хотів «відремонтувати» пам’ятник і «здивувати поліцію». Але в департаменті зазначили: «Гарна спроба, Гекторе, та статуя не потребувала «реставрації» — вона вже була в ідеальному стані. Ще раз пояснимо: спроба посягання на майно округу не є «жартом», а є нічим іншим як злочином. Тому ми доведемо справу до суду, за які його очікуватимуть відповідні наслідки».

Колишньому кур’єру тепер загрожує серйозний штраф або кілька років ув’язнення.

@skynews This is the moment a delivery driver stole a K9 tribute statue from the entrance of the Sheriff’s Office in Arkansas. Police are looking to identify the delivery driver who was caught on camera on April 5th. #Police #Dog #Tribute #Statue #Stolen #Arkansas ♬ original sound - Sky News

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