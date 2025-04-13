Чому дорожчає євро і що відбувається з доларом – пояснив Данило Гетманцев

Євро дорожчає: курс наблизився до 46 грн, долар майже на 5 грн дешевший.

Фото: hvylya.net

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Курс євро в Україні зріс до 45,84 грн, а долар коштує на 4,44 грн менше – 41,40 грн. Така різниця викликає запитання в українців, і з поясненням ситуації виступив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, така динаміка валют національного банку відображає тенденції світового валютного ринку. Зокрема, євро нині демонструє зміцнення до долара США, досягнувши трирічного максимуму.

Долар, у свою чергу, опинився під тиском через два основні чинники:

оголошення США торговельної війни проти інших країн. Хоча згодом реалізацію нових заходів відклали на 90 днів, сам факт таких заяв створив відчуття невизначеності та похитнув довіру до американських економічних перспектив;

інвестори почали активно позбавлятися довгострокових казначейських облігацій США, що додатково послабило долар.

Гетманцев зауважив, що непослідовна економічна політика країни завжди насамперед б’є по ній самій.

Водночас ситуація в Європі, за його оцінкою, виглядає стабільнішою. Євросоюз діє послідовно, приймаючи рішення, які мають довгостроковий ефект. Серед них — Угода про чисту економіку, плани для промисловості, енергозбереження, переозброєння, а також розширення доступності житла. Ці кроки створюють передумови для економічного зростання та довіри до євро.

Гетманцев утримався від прогнозів щодо курсу валют, однак зазначив, що зміцнення євро призведе до зростання вартості імпорту з ЄС. Торік частка такого імпорту становила 50,5% від загального обсягу і зросла майже на 10%.

Він закликав активніше працювати над збільшенням українського експорту. Зокрема — використовуючи можливості, що з’являються на шляху до членства України в Євросоюзі.

«Маємо використовувати надані нам можливості та переваги у доступі до єдиного ринку ЄС, цілеспрямовано підтримувати експортерів, відновлювати кредитування, запускати масштабне страхування воєнних ризиків – цілком очевидні речі, на яких я постійно наголошую», — підсумував Гетманцев.

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