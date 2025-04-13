Почему дорожает евро и что происходит с долларом – объяснил Даниил Гетманцев

Евро дорожает: курс приблизился к 46 грн, доллар почти на 5 грн дешевле.

Фото: hvylya.net

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Курс евро в Украине вырос до 45,84 грн, а доллар стоит на 4,44 грн меньше - 41,40 грн. Такая разница вызывает вопросы у украинцев, и с объяснением ситуации выступил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, такая динамика валют национального банка отражает тенденции мирового валютного рынка. В частности, евро сейчас демонстрирует укрепление к доллару США, достигнув трехлетнего максимума.

Доллар, в свою очередь, оказался под давлением из-за двух основных факторов:

- объявления США торговой войны против других стран. Хотя впоследствии реализацию новых мер отложили на 90 дней, сам факт таких заявлений создал ощущение неопределенности и пошатнул доверие к американским экономическим перспективам;

- инвесторы начали активно избавляться от долгосрочных казначейских облигаций США, что дополнительно ослабило доллар.

Гетманцев отметил, что непоследовательная экономическая политика страны всегда прежде всего бьет по ней самой.

В то же время ситуация в Европе, по его оценке, выглядит более стабильной. Евросоюз действует последовательно, принимая решения, которые имеют долгосрочный эффект. Среди них - Соглашение о чистой экономике, планы для промышленности, энергосбережения, перевооружения, а также расширение доступности жилья. Эти шаги создают предпосылки для экономического роста и доверия к евро.

Гетманцев воздержался от прогнозов относительно курса валют, однако отметил, что укрепление евро приведет к росту стоимости импорта из ЕС. В прошлом году доля такого импорта составляла 50,5% от общего объема и выросла почти на 10%.

Он призвал активнее работать над увеличением украинского экспорта. В частности - используя возможности, появляющиеся на пути к членству Украины в Евросоюзе.

«Должны использовать предоставленные нам возможности и преимущества в доступе к единому рынку ЕС, целенаправленно поддерживать экспортеров, восстанавливать кредитование, запускать масштабное страхование военных рисков - вполне очевидные вещи, которые я постоянно подчеркиваю», - подытожил Гетманцев.

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