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В Чернобыле открыли солнечную электростанцию

09:26, 13 апреля 2025
ЧАЭС переходит на «зеленый» курс – открыта фотоэлектрическая станция.
В Чернобыле открыли солнечную электростанцию
Фото: rbc.ua
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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открыли новый объект возобновляемой энергетики - фотоэлектрическую станцию. Участие в открытии приняли министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, посол Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хага, секретарь СНБО Александр Литвиненко и председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко. Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По словам Гринчук, проект стоимостью более 30 миллионов гривен стартовал еще в 2019 году, однако был приостановлен после начала полномасштабной войны. В 2024 году работы возобновили, и сейчас станция полностью готова к вводу в эксплуатацию - она уже подключена к объединенной энергосистеме Украины.

На территории площадью 13 тысяч квадратных метров установлено 2244 монокристаллических солнечных модуля.

Светлана Гринчук подчеркнула, что появление станции - это часть долгосрочного плана по развитию возобновляемой энергетики в зоне отчуждения. По ее словам, это пример того, как территорию трагедии можно превратить в источник чистой энергии.

Проект реализован при финансовой поддержке правительства Испании. Средства были выделены в рамках Киотского протокола - за продажу квот на выбросы парниковых газов. Как отметила министр, Испания стремится к 2030 году обеспечить 70% своей экономики энергией из возобновляемых источников и активно поддерживает украинские инициативы в этой сфере.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко подчеркнул, что несмотря на массированные атаки на энергетическую инфраструктуру, Украине удалось сохранить стабильность энергосистемы и оперативно реагировать на угрозы для ядерной и радиационной безопасности.

Во время визита министр также ознакомилась с результатами еще одного совместного проекта - модернизации системы контроля за радиоактивными загрязнениями. Система обновлена при поддержке ЕС, в частности восстановлены радиометры, уничтоженные во время временной оккупации зоны.

Кроме того, Светлана Гринчук осмотрела последствия российской атаки на Арку нового безопасного конфайнмента (НБК) над 4-м энергоблоком ЧАЭС. Сейчас идет оценка повреждений и планируется восстановление функционала защитного сооружения.

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электроэнергия Чернобыль

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