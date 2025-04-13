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«Put up or shut up» – Трамп сделал неоднозначное заявление о войне в Украине

09:08, 13 апреля 2025
По словам Дональда Трампа, переговоры о прекращении войны в Украине идут неплохо.
«Put up or shut up» – Трамп сделал неоднозначное заявление о войне в Украине
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине, возможно, продвигаются. В то же время он отметил необходимость определенности в дальнейших действиях. Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, сообщает Reuters.

«Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть в порядке, и вы узнаете об этом очень скоро. Есть момент, когда вы должны либо смириться, либо замолчать. Посмотрим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо», - заявил Трамп.

Использованная им англоязычная фраза «put up or shut up» по словарю Кембриджа означает «смириться или замолчать».

Трамп не уточнил, какие именно переговоры имел в виду, принимал ли в них участие, и не предоставил деталей относительно возможных решений.

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