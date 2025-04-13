Apple удалось избежать жестких пошлин США, но проблемы для компании не закончились

Apple избежала таможенной бури: iPhone, iPad и Mac вне новых налогов.

Фото: TrueUA

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Apple временно избежала масштабного финансового кризиса, который могли вызвать новые пошлины на китайские товары, введенные администрацией Дональда Трампа. Исключения из налоговых правил позволили компании сохранить стабильность, но впереди - другие вызовы. Об этом сообщает Bloomberg.

Новые пошлины в размере 125% на товары из Китая могли существенно нарушить цепочки поставок Apple - по масштабам воздействия их сравнивают со сбоями, которые произошли во время пандемии COVID-19. Впрочем, в пятницу вечером компания получила хорошие новости: президент США объявил, что популярная бытовая электроника, включая iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirTags, будет освобождена от действия новых пошлин.

Также отменили 10% пошлину на импорт аналогичных товаров из других стран. Это - серьезное послабление для Apple и в целом для индустрии потребительской электроники, которая все еще критически зависит от китайского производства.

«Это большое облегчение для Apple. Эти пошлины привели бы к существенному росту себестоимости», - прокомментировал аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани. Он прогнозирует рост акций компании уже в понедельник, 14 апреля. За последний месяц бумаги Apple потеряли в цене более 11%.

Еще до принятия решений по пошлинам, Apple рассматривала резервный вариант - частичный перенос производства iPhone в Индию. Это позволило бы уменьшить риски, связанные с китайским экспортом. На сегодня индийские мощности способны выпускать более 30 миллионов iPhone в год. Для сравнения: общий объем продаж iPhone составляет 220-230 миллионов штук ежегодно, из которых около трети - в США.

Несмотря на это, масштабный перенос производства не был бы простым. Компания уже активно готовится к запуску iPhone 17, большинство которого традиционно будут собирать в Китае. Внутри Apple опасались, что пошлины могут повлиять на осенний релиз нового поколения смартфонов. Это вызвало беспокойство среди финансовых, маркетинговых и операционных подразделений.

В случае необходимости компании пришлось бы экстренно налаживать производство iPhone 17 за пределами Китая - в частности в Индии. Это, вероятно, повлекло бы за собой рост розничных цен, новые переговоры с поставщиками и необходимость убеждать потребителей в оправданности таких изменений.

Впрочем, полной ясности нет до сих пор. Политика Белого дома в отношении торговли может снова измениться. В руководстве Apple признают: хоть на данный момент компания «вздохнула с облегчением», но в будущем могут потребоваться масштабные трансформации.

Еще один риск - потенциальная реакция со стороны Китая. Apple получает около 17% выручки именно с китайского рынка, где также расположены десятки фирменных магазинов. Это выделяет компанию среди других американских гигантов.

Пекин уже запустил антимонопольные расследования против американских фирм и может создать дополнительные барьеры - в частности на таможенном контроле. Кроме того, в последние годы в Китае было запрещено использование iPhone работникам госсектора - ответ на аналогичные шаги США в отношении Huawei.

По оценкам Morgan Stanley, 87% iPhone изготавливаются в Китае. Там же собирают 80% iPad и 60% Mac. Около 38% всех iPad продаются в США, а именно эта страна генерирует половину доходов от Mac, Apple Watch и AirPods.

Полный отказ от китайского производства пока выглядит маловероятным. Несмотря на призывы Трампа к возвращению сборки iPhone в США, дефицит квалифицированных кадров и инфраструктуры делает это технически и экономически нецелесообразным в краткосрочной перспективе.

В самом Apple и других компаниях отмечают: перенос производства в США не имеет экономического смысла. Вместо этого они призывают правительство сосредоточиться на развитии секторов с высокой добавленной стоимостью, в частности на стимулировании инвестиций в полупроводниковую отрасль.

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