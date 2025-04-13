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Apple вдалося уникнути жорстких мит США, але проблеми для компанії не закінчилися

08:50, 13 квітня 2025
Apple уникнула митної бурі: iPhone, iPad і Mac поза новими податками.
Apple вдалося уникнути жорстких мит США, але проблеми для компанії не закінчилися
Фото: TrueUA
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Apple тимчасово уникнула масштабної фінансової кризи, яку могли спричинити нові мита на китайські товари, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа. Винятки з податкових правил дозволили компанії зберегти стабільність, але попереду — інші виклики. Про це повідомляє Bloomberg.

Нові мита у розмірі 125% на товари з Китаю могли суттєво порушити ланцюжки постачання Apple — за масштабами впливу їх порівнюють зі збоями, які сталися під час пандемії COVID-19. Втім, у п’ятницю ввечері компанія отримала хороші новини: президент США оголосив, що популярна побутова електроніка, включно з iPhone, iPad, Mac, Apple Watch і AirTags, буде звільнена від дії нових мит.

Також скасували 10% мито на імпорт аналогічних товарів з інших країн. Це — серйозне послаблення для Apple і загалом для індустрії споживчої електроніки, яка все ще критично залежить від китайського виробництва.

«Це велике полегшення для Apple. Ці мита призвели б до суттєвого зростання собівартості», — прокоментував аналітик Evercore ISI Аміт Дар’янані. Він прогнозує зростання акцій компанії вже в понеділок, 14 квітня. За останній місяць папери Apple втратили в ціні понад 11%.

Ще до ухвалення рішень щодо мит, Apple розглядала резервний варіант — часткове перенесення виробництва iPhone до Індії. Це дозволило б зменшити ризики, пов’язані з китайським експортом. На сьогодні індійські потужності здатні випускати понад 30 мільйонів iPhone на рік. Для порівняння: загальний обсяг продажів iPhone складає 220–230 мільйонів штук щороку, з яких близько третини — у США.

Попри це, масштабне перенесення виробництва не було б простим. Компанія вже активно готується до запуску iPhone 17, більшість якого традиційно збиратимуть у Китаї. Усередині Apple побоювалися, що мита можуть вплинути на осінній реліз нового покоління смартфонів. Це викликало занепокоєння серед фінансових, маркетингових і операційних підрозділів.

У разі потреби компанії довелося б екстрено налагоджувати виробництво iPhone 17 за межами Китаю — зокрема в Індії. Це, ймовірно, потягнуло б за собою зростання роздрібних цін, нові перемовини з постачальниками та потребу переконувати споживачів у виправданості таких змін.

Втім, повної ясності немає і досі. Політика Білого дому щодо торгівлі може знову змінитися. У керівництві Apple визнають: хоч на цей момент компанія «зітхнула з полегшенням», але в майбутньому можуть знадобитися масштабні трансформації.

Ще один ризик — потенційна реакція з боку Китаю. Apple отримує близько 17% виручки саме з китайського ринку, де також розташовані десятки фірмових магазинів. Це вирізняє компанію серед інших американських гігантів.

Пекін уже запустив антимонопольні розслідування проти американських фірм і може створити додаткові бар’єри — зокрема на митному контролі. Крім того, в останні роки в Китаї було заборонено використання iPhone працівникам держсектору — відповідь на аналогічні кроки США щодо Huawei.

За оцінками Morgan Stanley, 87% iPhone виготовляються в Китаї. Там же збирають 80% iPad і 60% Mac. Близько 38% усіх iPad продаються у США, а саме ця країна генерує половину доходів від Mac, Apple Watch і AirPods.

Повна відмова від китайського виробництва наразі виглядає малоймовірною. Попри заклики Трампа до повернення складання iPhone у США, дефіцит кваліфікованих кадрів та інфраструктури робить це технічно і економічно недоцільним у короткостроковій перспективі.

У самому Apple та інших компаніях наголошують: перенесення виробництва до США не має економічного сенсу. Натомість вони закликають уряд зосередитися на розвитку секторів з високою доданою вартістю, зокрема на стимулюванні інвестицій у напівпровідникову галузь.

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США Apple технології

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