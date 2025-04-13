«Не я б’ю – верба б’є» – 13 квітня українці святкують Вербну неділю

13 квітня в Україні також відзначають День працівника оборонно-промислового комплексу.

Фото: cheline.com.ua

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У неділю, 13 квітня, в Україні та світі відзначають низку важливих подій і пам’ятних дат. В Україні сьогодні — День працівника оборонно-промислового комплексу. Також 13 квітня відзначають Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади, Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми, Міжнародний день подяки рослинам, Всесвітній день рок-н-ролу.

Православна церква сьогодні вшановує Вхід Господній в Єрусалим, або Вербну неділю — одне з головних християнських свят, яке передує Великодню. Цьогоріч Великдень припадає на 20 квітня. Головний обряд — освячення гілочок верби у церкві. Їх зберігають удома цілий рік як оберіг. Після служби віряни легенько торкаються одне одного вербовими гілками зі словами: «Не я б’ю – верба б’є! За тиждень Великдень! Будь здоровий, як вода, а багатий, як земля». Освячені гілочки ставлять біля ікон або за образами, а частину закопують у полі чи саду для гарного врожаю. За народними уявленнями, відвар з верби допомагає при застудах, а дим від її спалення очищує дім.

Також за новим календарем віряни згадують священномученика Артемона.

Події цього дня в історії:

1928 — у Києві відбулася прем’єра фільму Олександра Довженка "Звенигора", що став одним із ключових творів українського кінематографу.

1940 — розпочався етап масових депортацій із західних областей України. Загалом було виселено близько 320 тисяч людей.

1943 — у Вашингтоні відкрили меморіал Томаса Джефферсона.

1975 — зіткнення в Бейруті між палестинськими бойовиками та християнською міліцією стали початком громадянської війни в Лівані.

1986 — Папа Римський Іван Павло ІІ став першим понтифіком, який відвідав синагогу.

1990 — СРСР офіційно визнав свою відповідальність за розстріли польських офіцерів у Катинському лісі у 1940 році.

2012 — Верховна Рада України ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс.

2014 — виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов оголосив про початок Антитерористичної операції (АТО) на сході України.

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