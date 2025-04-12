Служити мають усі — і чоловіки, і жінки, — заступник Єрмака Павло Паліса

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса вважає, що Україні можна розглянути ізраїльську модель, де отримання освіти, державної посади чи виплат з бюджету пов'язано зі службою.

Фото: Суспільне

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Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що захист держави — конституційний обов’язок кожного громадянина, тому служити повинні усі.

Він висловив особисту думку про те, що для того, щоб українська армія була сильною і не мала мобілізаційних проблем в майбутньому, усі громадяни —і чоловіки, і жінки мають служити.

Паліса зазначив, що Україні можна розглянути ізраїльську модель, де отримання освіти, державної посади чи виплат з бюджету пов'язано зі службою.

"Якщо громадянин претендує на те, щоб отримувати від держави посаду, освіту, претендувати на виплати з державного бюджету, він має служити. Окей, там мінімальний контракт, нехай річний. І чоловіки, і жінки в армії. Тим більше в сучасній армії є купа різної роботи для всіх людей", — сказав заступник Андрія Єрмака у інтерв’ю bihus.info.

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