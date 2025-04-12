У США заявили, що прямі переговори США та Ірану стали кроком уперед у досягненні взаємовигідного результату

Білий дім: Прямі переговори спецпосланника Трампа Віткоффа і міністра закордонних справ Ірану, що пройшли в Омані, стали кроком до взаємовигідного результату.

Фото: rer.am

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В Омані завершився перший раунд переговорів Ірану та США щодо зняття санкцій та ядерної проблеми.

У Ірані заявили, що зустріч відбулася в атмосфері "взаємної поваги".

У Білому домі зазначили, що пряма комунікація спецпосланника президента США Стіва Віткоффа на переговорах із главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі в Омані стала "кроком уперед" у досягненні взаємовигідного результату.

Там зазначили, що Віткофф повідомив главі МЗС Ірану про інструкції від Дональда Трампа вирішити розбіжності двох країн шляхом діалогу та дипломатії за наявності такої можливості.

Переговори в Омані були дуже позитивними та конструктивними, підкреслили у Білому домі та додали, що нова зустріч представників США та Ірану пройде наступної суботи, 19 квітня.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп, ймовірно, готовий піти на поступки, щоб домогтися укладання угоди з Іраном щодо ядерної програми.

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