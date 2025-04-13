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У Пенсійному фонді пояснили, чи буде призначено пенсію, якщо ТЦК передасть наявні документи без довідки військової частини

07:56, 13 квітня 2025
Якщо відсутні всі необхідні документи, ПФУ інформує відповідну посадову особу про необхідність доповнення або надання додаткових документів протягом трьох місяців з моменту подання заяви на пенсію.
У Пенсійному фонді пояснили, чи буде призначено пенсію, якщо ТЦК передасть наявні документи без довідки військової частини
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Пенсійний фонд в Луганській області розповідає, чи буде призначено пенсію, якщо ТЦК передасть наявні документи без довідки військової частини. 

Зазначається, що норми і порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців визначено Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служб, та деяких інших осіб».

Заяви про призначення пенсії, зокрема по інвалідності, подаються до органів Пенсійного фонду через уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших органів (Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затверджений постановою правління ПФУ від 30.01.2007 №3-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції 15.02.2007 за №135/13402).

Якщо для призначення пенсії підготовлено не всі документи, то спочатку подаються наявні документи, а ті яких, не вистачає, подаються додатково.

Якщо поданих документів достатньо для визначення права особи на призначення пенсії, пенсія призначається на підставі цих документів. При цьому у разі відсутності всіх необхідних документів Пенсійний фонд України повідомляє посадову особу уповноваженого органу про необхідність дооформлення документів або надання додаткових документів у тримісячний строк з дня подання заяви про призначення пенсії. 

Після надходження документів, які впливають на розмір пенсії і дають право на її підвищення, різницю може бути виплачено за минулий період, але не більше ніж за 12 місяців (відповідно до ч. 2 ст. 51 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служб, та деяких інших осіб»).

Тож за умови, що поданих документів достатньо для визначення права на пенсію, вам її буде призначено, а після надходження додаткових документів – перераховано.

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Пенсійний фонд ТЦК пенсія

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