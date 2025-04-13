Практика судів
  1. В Україні

Чи має право роботодавець звільнити особу передпенсійного віку при скороченні — роз’яснення

07:37, 13 квітня 2025
При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам із вищою кваліфікацією та продуктивністю праці.
Чи має право роботодавець звільнити особу передпенсійного віку при скороченні — роз’яснення
Фото: iStock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює, чи має право роботодавець звільнити особу передпенсійного віку при скороченні.

Якщо в організації виробництва та праці відбулися зміни, у тому числі скорочення чисельності або штату працівників, згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП України, то трудовий договір, укладений на невизначений термін, може бути розірваний.

Відповідно до частини другої статті 492 КЗпП України передбачено, що при звільненні працівників у випадках змін в організації виробництва та праці має враховуватись переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

У таких випадках роботодавець повинен дотримуватись вимог статті 42 КЗпП України, яка встановлює, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам із вищою кваліфікацією та продуктивністю праці.

Але слід зазначити, що за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага у залишенні на роботі надається у тому числі працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат (пункт 10 статті 42 КЗпП України).

Тому особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників за однакової продуктивності праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За якими правилами високопосадовці можуть обміняти покарання на проходження військової служби

Кабмін 31 грудня 2024 року додав норму, що на військову службу під час мобілізації можуть бути призвані засуджені високопосадовці, а також підозрювані та обвинувачені – за деякими виключеннями.

Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

Адміністрацію колоній пропонують зобов’язати при накладенні стягнення не пізніше 24 годин дати засудженому можливість повідомити про це захисника

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому закон про забезпечення права ув’язнених та засуджених на надання безоплатної правничої допомоги.

При обчисленні 2-місячного строку досудового розслідування день повідомлення про підозру не береться до уваги як день, від якого починається відлік строку – ОП ККС ВС

Також Об’єднана палата вказала, що кінцевим моментом строку досудового розслідування є безпосереднє направлення на адресу суду обвинувального акту.

Суд висловив незгоду з позицією Верховного Суду, що незаконна мобілізація з порушенням порядку проходження ВЛК не є приводом для звільнення з військової служби: «Протиправні дії не можуть спричиняти правомірних наслідків»

«Суд не погоджується з позицією Верховного Суду, що факт непроходження медогляду під час призову на військову службу не є свідченням непридатності та не є підставою для звільнення з військової служби» – вказав у своєму рішенні стосовно мобілізації хворого на хронічний вірусний гепатит чоловіка Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Дев’ятко
    Владислав Дев’ятко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Інна Берднік
    Інна Берднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ганна Сальнікова
    Ганна Сальнікова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Андрій Бітов
    Андрій Бітов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду