Имеет ли право работодатель уволить лицо предпенсионного возраста при сокращении — разъяснение

При сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, имеет ли право работодатель уволить личность предпенсионного возраста при сокращении.

Если в организации производства и труда произошли изменения, в том числе сокращение численности или штата работников согласно пункту 1 статьи 40 КЗоТ Украины, то трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут.

Согласно части второй статьи 492 КЗоТа Украины предусмотрено, что при увольнении работников в случаях изменений в организации производства и труда должно учитываться преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное законодательством.

В таких случаях работодатель должен соблюдать требования статьи 42 КЗоТ Украины, которая устанавливает, что при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

Но следует отметить, что при равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в том числе работникам, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат (пункт 10 статьи 42 КЗоТ Украины).

Поэтому лица предпенсионного возраста включены в категорию лиц, которым предоставлено преимущественное право оставаться на работе при сокращении численности или штата работников при одинаковой производительности труда.

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