США требуют контроля над газопроводом, по которому транспортировался российский газ, — Reuters

В проекте соглашения о полезных ископаемых американская сторона требует передать под свой контроль газопровод, пролегающий через Украину.

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В новой версии соглашения по недрам Соединенные Штаты требуют от Украины передать контроль над газопроводом, через который ранее поставлялся российский газ в Европу. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Вашингтон намерен передать контроль над газопроводом Международной финансовой корпорации развития США.

Издание пишет, что представители Украины и США 11 апреля начали переговоры в Вашингтоне. Однако собеседник заявил о «мизерных» перспективах прорыва, учитывая «антагонистическую» атмосферу встречи.

Последняя версия соглашения обеспечивает США приоритетный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых и требует от Киева вложить все доходы от добычи природных ресурсов государственными и частными компаниями в общий инвестиционный фонд.

В то же время, документ не содержит гарантий безопасности для Украины, отмечает Reuters.

Как ожидается, украинские чиновники, в частности премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, посетят Вашингтон 25 апреля для переговоров с представителями Международного валютного фонда и Мир.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин выделил 113 млн грн из резервного фонда на оплату юристов для подготовки соглашения с США по поводу полезных ископаемых.

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