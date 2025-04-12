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США вимагають контролю над газопроводом, яким транспортувався російський газ, — Reuters

20:57, 12 квітня 2025
В проекті угоди про корисні копалини американська сторона вимагає передати під свій контроль газопровід, який пролягає через територію Україну.
США вимагають контролю над газопроводом, яким транспортувався російський газ, — Reuters
Фото: AP/Sergei Chuzavkov
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У новій версії угоди щодо надр Сполучені Штати вимагають від України передати контроль над газопроводом, через який раніше постачався російський газ до Європи. Про це пише Reuters.

Зазначається, що Вашингтон має намір передати контроль над газопроводом Міжнародній фінансовій корпорації розвитку США.

Видання пише, що представники України та США 11 квітня розпочали переговори у Вашингтоні. Однак співрозмовник заявив про «мізерні» перспективи прориву, з огляду на «антагоністичну» атмосферу зустрічі.

Остання версія угоди забезпечує США пріоритетний доступ до українських родовищ корисних копалин і вимагає від Києва вкласти всі доходи від видобутку природних ресурсів державними та приватними компаніями в спільний інвестиційний фонд.

Водночас документ не містить гарантій безпеки для України, зазначає Reuters.

За даними джерела видання, як зовнішнього радника щодо угоди уряд України найняв американсько-британську юридичну фірму Hogan Lovells.Як очікується, українські високопосадовці, зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко, відвідають Вашингтон 25 квітня для переговорів з представниками Міжнародного валютного фонду та Світового банку, пише Reuters.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін виділив 113 млн грн з резервного фонду на оплату юристів для підготовки угоди зі США щодо корисних копалин.

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США Україна

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