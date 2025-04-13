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В Пенсионном фонде объяснили, будет ли назначена пенсия, если ТЦК передаст имеющиеся документы без справки воинской части

07:56, 13 апреля 2025
Если все необходимые документы отсутствуют, ПФУ информирует соответствующее должностное лицо о необходимости дополнения или предоставления дополнительных документов в течение трех месяцев с момента подачи заявления на пенсию.
В Пенсионном фонде объяснили, будет ли назначена пенсия, если ТЦК передаст имеющиеся документы без справки воинской части
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Пенсионный фонд в Луганской области рассказывает, будет ли назначена пенсия, если ТЦК передаст имеющиеся документы без справки воинской части.

Отмечается, что нормы и порядок пенсионного обеспечения военнослужащих определены Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Заявления о назначении пенсии, в том числе по инвалидности, подаются в органы Пенсионного фонда через уполномоченные структурные подразделения министерств и других органов (Порядок подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», утвержденный постановлением правления ПФУ от 30.01.2007 №3-1, зарегистрирован в Министерстве юстиции 15.02.2007 за №135/13402).

Если для назначения пенсии подготовлены не все документы, то сначала подаются имеющиеся документы, а те, которых не хватает, подаются дополнительно.

Если поданных документов достаточно для определения права лица на назначение пенсии, пенсия назначается на основании этих документов. При этом в случае отсутствия всех необходимых документов Пенсионный фонд Украины сообщает должностному лицу уполномоченного органа о необходимости дооформления документов или предоставления дополнительных документов в трехмесячный срок с момента подачи заявления о назначении пенсии.

После поступления документов, которые влияют на размер пенсии и дают право на ее повышение, разницу можно выплатить за прошлый период, но не более чем за 12 месяцев (в соответствии с ч. 2 ст. 51 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»).

Таким образом, если поданных документов достаточно для определения права на пенсию, она будет назначена, а после поступления дополнительных документов – перерасчитана.

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Пенсионный фонд ТЦК пенсия

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