В США заявили, что прямые переговоры США и Ирана стали шагом вперед в достижении взаимовыгодного результата

Белый дом: Прошедшие в Омане прямые переговоры спецпосланника Трампа Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана стали шагом к взаимовыгодному результату.

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В Омане завершился первый раунд переговоров Ирана и США по вопросу снятия санкций и ядерной проблеме.

В Иране сказали, что встреча прошла в атмосфере "взаимного уважения".

В Белом доме заявили, что прямая коммуникация спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане стала "шагом вперед" в достижении взаимовыгодного результата.

Там отметили, что Уиткофф сообщил главе МИД Ирана об инструкциях от Дональда Трампа разрешить разногласия двух стран путем диалога и дипломатии при наличии такой возможности.

Переговоры в Омане были очень позитивными и конструктивными, подчеркнули в Белом доме и добавили, что новая встреча представителей США и Ирана пройдет в следующую субботу, 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп, вероятно, готов пойти на уступки, чтобы добиться заключения сделки с Ираном по ядерной программе.

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