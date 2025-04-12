Трамп готов пойти на компромиссы ради заключения сделки с Ираном — Axios

США и Иран начали переговоры по ядерной программе Тегерана.

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Президент США Дональд Трамп, вероятно, готов пойти на уступки, чтобы добиться заключения сделки с Ираном по ядерной программе. Об этом сообщил Axios.

Непрямые переговоры по ядерной программе между США и Ираном начались 12 апреля в Маскате, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи.

Ранее Дональд Трамп заявил, что желает процветания Ирану, но не допустит появления у страны ядерного оружия.

"Я хочу, чтобы Иран был волшебной, великой, счастливой страной. Но они не могут обладать ядерным оружием", - сказал Трамп журналистам.

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