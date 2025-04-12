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Экзамен на водительское удостоверение появится в «Дии», - Михаил Федоров

16:39, 12 апреля 2025
Искусственный интеллект будет отслеживать поведение во время тестирования, – рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
Экзамен на водительское удостоверение появится в «Дии», - Михаил Федоров
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В приложении "Дии" собираются запустить сервис сдачи экзаменов онлайн на водительские удостоверения без визита в сервисные центры МВД. Об этом рассказал вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров в эфире телемарафона.

По словам Федорова, будет возможность сдавать онлайн экзамены на права, тесты, теоретическую часть.

"Сейчас мы работаем над цифровизацией центров ГСЦ. Мы хотим запустить, с министром уже согласовали решение… это пилотирование будет. Сдавать экзамены онлайн на права, сдавать теоретическую часть. Там будет использоваться искусственный интеллект, отслеживающий твою модель поведения. Также все возможности получить права, отправить по почте мы хотим убрать коммуникацию людей с центрами ГСЦ МВД", - рассказал Федоров.

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водительские права Дия Министерство цифровой трансформации

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