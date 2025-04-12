С праздником Песах-2025 – история праздника, поздравления в стихах, прозе и открытках

Песах — один из важнейших праздников в иудаизме, который отмечают в память об освобождении евреев от рабства.

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Песах — важный праздник в иудаизме, символизирующий освобождение еврейского народа из египетского рабства.

В этом году Песах начинается вечером в субботу, 12 апреля, и заканчивается вечером в субботу, 19 апреля.

«Судебно-юридическая газета» поздравляет всех, кто отмечает Песах! Желаем мира, здоровья и благополучия каждой семье, а также крепкой веры и надежды на лучшее будущее. Пусть Песах принесет в дом гармонию, благодать, достаток и счастье.

История праздника

Песах часто называют еврейским Пасхой, но на самом деле этот еврейский праздник не имеет ничего общего с Пасхой. Христианская Пасха — это торжество воскресения Христа. Еврейский Песах — это праздник, который знаменует освобождение евреев от рабства и их исход из Древнего Египта.

В 2025 году праздник начинается вечером в субботу, 12 апреля, и заканчивается вечером в субботу, 19 апреля. Интересно, что в этом году христианская Пасха (и католическая, и православная) совпадает с этой датой — 20 апреля, то есть сразу после завершения Песаха.

В Библии сказано, что евреи, которые поселились в Египте, со временем стали рабами египтян. И Господь, желая спасти евреев, послал на египтян бедствия — "десять казней египетских". Но, несмотря на них, фараон не хотел освобождать рабов.

Десятая казнь была самой страшной — она унесла жизни всех египетских первенцев. Накануне этой ужасной ночи каждая еврейская семья по велению Всевышнего и пророка Моисея пометила входные двери кровью ягненка — чтобы мор прошел мимо.

Песах в переводе с иврита означает "пройти мимо", то есть, Бог якобы прошел мимо. После этого Моисей смог вывести евреев из Египта, и они стали свободными.

Как отмечают Песах

Готовясь к Песаху, по традиции наводят порядок в квартире, избавляются от хамеца — это продукты, которые прошли процесс брожения (хлеб, пиво и т. д.). Во время Песаха запрещено употреблять такие продукты и хранить их. Это объясняется тем, что, покидая Египет, евреи так спешили, что у них не было времени ждать, пока хлеб поднимется. В итоге с собой взяли только пресное тесто, из которого готовили мацу.

Традиционно на стол во время праздничного ужина ставят пресные хлебцы мацу, а также харосет — яблочно-финиковое пюре с орехами, зроа — жареную баранину с косточкой, марор — горькие травы (как символ горечи египетского рабства). Готовят также фаршированную рыбу, а во время ужина пьют вино — выпивают первые четыре бокала, а пятый оставляют для пророка Илии.

Также на столе часто есть мясо ягненка, которое символизирует жертву, принесенную евреями перед исходом из Египта, и кровью которой пометили двери своих домов, чтобы избежать смерти первенцев.

Вечером первого дня праздника в каждой еврейской семье проходит седер — особый праздничный ужин, который имеет четкий порядок. Во время седера читают Агаду — рассказ о освобождении от рабства, и подают блюда с символическим значением.

С праздником Песах — поздравления в прозе, стихах, открытках

Вітаю з великим іудейським святом! Нехай Песах принесе благополуччя, радість, нові події, радісне хвилювання. Здоров'я, гармонії з собою і з оточуючими, світлої радості та справжнього щастя! Нехай любов оточує вас всередині та зовні!

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Вітаю! Дому миру, душі всіх благ і спокою, щоб усе було по плечу, а стіни нерозуміння і проблем ніколи не траплялися на шляху. Нехай сонце завжди світить у вікно і висвітлює обличчя рідних і близьких, даруючи їм тепло і наділяючи здоров'ям.

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Щасливого Песаха! Від душі вітаю і бажаю великої радості в житті, миру, любові та достатку. Бог подарував тобі свободу, не розтрачуй її на порожні справи. Нехай нова весна подарує нові можливості. Нехай із цим святом відкриється нова сторінка твого життя. Бажаю завжди слідувати за покликом доброго серця. Бажаю бути здоровим і втілювати свої мрії!

***

Смачний седер на столі, вино іскриться в келихах, вітаю з Песахом і від душі бажаю продовжувати шлях життя гордо й упевнено, дарувати близьким світлу надію і ні на хвилину не втратити віри своєї душі. Бажаю відчувати себе вільною людиною і сильною особистістю, бажаю постійно розвивати в собі добру натуру і високе прагнення до всього доброго.

***

Нехай славне свято Песах пробудить почуття свободи і пошле благодать у твоє життя. Вітаю і від душі бажаю миру і щастя, любові і достатку, гармонії і радості, відчуття легкості і сприйняття всього прекрасного.

Вірші:

***

З Песахом хочу привітати

І здоров'я побажати.

Хай буде злагода і мир,

І щастя в домі цілий вир!

Нехай сім днів пройдуть в молитві,

Радості бажаю вам,

Нехай не буде в житті вашім

Болі, гіркоти і драм.

***

Вас у свято Песах привітаю,

Бажаю щастя і добра,

Свободи, радості та сили,

Здоров'я, миру і тепла.

Хай свято світле вас кружляє

Весь тиждень і усі сім днів,

Життя хай стане красивішим,

Гуманним, добрим і благим.

***

Весна за вікнами шумить,

Місяць Нісан в права вступив,

І Песах святковий до нас поспішає,

Він нас веселощами затопив!

Співай же, радуйся народ,

Відзнач, як треба, День Виходу,

Нехай буде щасливий кожен рід,

Творцем, нам всім дарована свобода!

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