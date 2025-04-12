Признаки психосоциальных проблем на рабочем месте: что должен знать работодатель

В Гоструда назвали какие признаки и симптомы психологических проблем могут стать сигналом для раннего вмешательства руководителя

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Управление инспекционной деятельности Центрально-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказывает, какие признаки и симптомы психологических проблем могут стать сигналом для раннего вмешательства руководителя или уполномоченного сотрудника.

Типичными признаками вероятных психосоциальных проблем могут быть изменения в поведении и эмоциях, которые не были характерны для человека ранее, например:

изменения во внешнем виде;

снижение продуктивности;

опоздания на встречи и/или работу;

социальная замкнутость;

раздражительность, агрессия;

чрезмерная настороженность;

трудности с концентрацией внимания;

увеличение работником продолжительности своего рабочего времени (работа без перерывов);

отвлеченность и растерянность (частые ошибки в выполнении работы);

злоупотребление психоактивными веществами.

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