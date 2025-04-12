Ознаки психосоціальних проблем на робочому місці: що має знати роботодавець

Управління інспекційної діяльності Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповідає які ознаки й симптоми психологічних проблем можуть стати сигналом для раннього втручання керівника чи уповноваженого працівника.
Типовими ознаками ймовірних психосоціальних проблем можуть бути зміни в поведінці та емоціях, які не були характерні для людини раніше, наприклад:
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