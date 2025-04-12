Ознаки психосоціальних проблем на робочому місці: що має знати роботодавець

У Держпраці назвали, які ознаки й симптоми психологічних проблем можуть стати сигналом для раннього втручання керівника

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Управління інспекційної діяльності Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповідає які ознаки й симптоми психологічних проблем можуть стати сигналом для раннього втручання керівника чи уповноваженого працівника.

Типовими ознаками ймовірних психосоціальних проблем можуть бути зміни в поведінці та емоціях, які не були характерні для людини раніше, наприклад:

зміни в зовнішньому вигляді;

зниження продуктивності;

запізнення на зустрічі та/або роботу;

соціальна замкнутість;

дратівливість, агресія;

надмірна пильність;

труднощі з концентрацією уваги;

збільшення працівником тривалості свого робочого навантаження (робота без перерв);

відволікання та розгубленість (часті помилки у виконанні роботи);

зловживання психоактивними речовинами.

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