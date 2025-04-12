В Україну йде потепління, хоча подекуди ще мокрий сніг – погода 13 квітня

Вночі на південному сході країни місцями невеликий мокрий сніг.

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В Україні 13 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, лише вночі на південному сході країни місцями невеликий мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-5°; температура вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°. В Карпатах без опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла», - вказали фахівці.

У Київській області вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-5°, у Києві 0-2°. Температура вдень по області 10-15° тепла, у Києві 13-15° тепла.

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