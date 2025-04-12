В Украину идет потепление, хотя местами еще мокрый снег — погода 13 апреля

Ночью на юго-востоке страны местами небольшой мокрый снег.

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В Украине 13 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, только ночью на юго-востоке страны местами небольшой мокрый снег.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью заморозки в воздухе 0-5°; температура днем 10-15° тепла, в западных областях до 18°. В Карпатах без осадков; температура ночью 3-8° мороза, днем 6-11° тепла», — указали специалисты.

В Киевской области ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью заморозки в воздухе 0-5°, в Киеве 0-2°. Температура днем по области 10-15° тепла, в Киеве 13-15° тепла.

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