Зі святом Песах-2025 — історія свята, вітання у віршах, прозі та листівках

Песах — одне з найважливіших свят в юдаїзмі, яке відзначають на згадку про звільнення євреїв від рабства.

Фото: Апостроф

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Песах — важливе свято в юдаїзмі, яке символізує звільнення єврейського народу з єгипетського рабства.

Цього року Песах розпочнеться ввечері в суботу, 12 квітня, і триватиме до вечора суботи, 19 квітня.

«Судово-юридична газета» вітає усіх, хто святкує Песах! Бажаємо миру, здоров'я та благополуччя кожній родині, а також міцної віри та надії на краще майбутнє. Нехай Песах принесе у дім гармонію, благодать, достаток і щастя.

Історія свята

Песах часто називають єврейським Великоднем, але насправді це іудейське свято нічого спільного з Великоднем не має. Християнський Великдень - це торжество воскресіння Христа. Іудейський Песах - це свято, яке знаменує визволення євреїв від рабства і їхній вихід зі Стародавнього Єгипту.

У 2025 році свято починається увечері суботи, 12 квітня, і завершується увечері суботи, 19 квітня. Цікаво, що цьогоріч християнський Великдень (і католицький, і православний) припадає на ту ж саму дату — 20 квітня, тобто одразу після завершення Песаху.



У Біблії сказано, що євреї, які оселилися в Єгипті, з часом перетворилися на рабів єгиптян. І, Господь, бажаючи врятувати іудеїв, наслав на єгиптян лиха - "десять страт Єгипетських". Але незважаючи на них, фараон не хотів звільняти рабів.

Десята страта була найжахливіша - вона забрала життя всіх єгипетських первістків. Напередодні цієї страшної ночі кожна єврейська сім'я за велінням Всевишнього і пророка Мойсея позначила вхідні двері кров'ю ягняти - щоб мор їх обійшов стороною.

Песах у перекладі з івриту означає "пройти повз", тобто, Бог нібито пройшов повз. Після цього Мойсей зміг вивести іудеїв з Єгипту, і вони стали вільні.

Як святкують Песах



Готуючись до Песаха, за традицією наводять лад у квартирі, позбуваються хамця - це продукти, що пройшли процес бродіння (хліб, пиво тощо). Під час Песаха заборонено вживати такі продукти і зберігати їх. Пояснюється це тим, що, залишаючи Єгипет, євреї так поспішали, що у них не залишалося часу чекати, поки хліб підніметься. У підсумку з собою взяли лише прісне тісто, з якого готували мацу.

Традиційно на стіл під час святкової вечері ставлять прісні хлібці мацу, а також харосет - яблучно-фінікове пюре з горіхами, зроа - смажену баранину з кісточкою, марор - гіркі трави (як символ гіркоти єгипетського рабства). Готують також фаршировану рибу, а під час вечері п'ють вино - випивають перші чотири келихи, а п'ятий залишають для пророка Еліяха.

Також на столі часто є м’ясо ягняти, що символізує жертву, яку принесли євреї перед виходом з Єгипту, і кров’ю якої позначили двері своїх домівок, щоб уникнути смерті первістків.

Увечері першого дня свята в кожній єврейській родині проходить седер — особлива святкова вечеря, яка має чіткий порядок. Під час седеру читають Агаду — розповідь про визволення з рабства, та подають страви з символічним значенням.

Зі святом Песах - привітання у прозі, віршах, листівках

Вітаю з великим іудейським святом! Нехай Песах принесе благополуччя, радість, нові події, радісне хвилювання. Здоров'я, гармонії з собою і з оточуючими, світлої радості та справжнього щастя! Нехай любов оточує вас всередині та зовні!

***

Вітаю! Дому миру, душі всіх благ і спокою, щоб усе було по плечу, а стіни нерозуміння і проблем ніколи не траплялися на шляху. Нехай сонце завжди світить у вікно і висвітлює обличчя рідних і близьких, даруючи їм тепло і наділяючи здоров'ям.

***

Щасливого Песаха! Від душі вітаю і бажаю великої радості в житті, миру, любові та достатку. Бог подарував тобі свободу, не розтрачуй її на порожні справи. Нехай нова весна подарує нові можливості. Нехай із цим святом відкриється нова сторінка твого життя. Бажаю завжди слідувати за покликом доброго серця. Бажаю бути здоровим і втілювати свої мрії!

***

Смачний седер на столі, вино іскриться в келихах, вітаю з Песахом і від душі бажаю продовжувати шлях життя гордо й упевнено, дарувати близьким світлу надію і ні на хвилину не втратити віри своєї душі. Бажаю відчувати себе вільною людиною і сильною особистістю, бажаю постійно розвивати в собі добру натуру і високе прагнення до всього доброго.

***

Нехай славне свято Песах пробудить почуття свободи і пошле благодать у твоє життя. Вітаю і від душі бажаю миру і щастя, любові і достатку, гармонії і радості, відчуття легкості і сприйняття всього прекрасного.

Вірші:

***

З Песахом хочу привітати

І здоров'я побажати.

Хай буде злагода і мир,

І щастя в домі цілий вир!

Нехай сім днів пройдуть в молитві,

Радості бажаю вам,

Нехай не буде в житті вашім

Болі, гіркоти і драм.

***

Вас у свято Песах привітаю,

Бажаю щастя і добра,

Свободи, радості та сили,

Здоров'я, миру і тепла.

Хай свято світле вас кружляє

Весь тиждень і усі сім днів,

Життя хай стане красивішим,

Гуманним, добрим і благим.

***

Весна за вікнами шумить,

Місяць Нісан в права вступив,

І Песах святковий до нас поспішає,

Він нас веселощами затопив!

Співай же, радуйся народ,

Відзнач, як треба, День Виходу,

Нехай буде щасливий кожен рід,

Творцем, нам всім дарована свобода!

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