Іспит на водійське посвідчення з'явиться у «Дії», — Михайло Федоров

Штучний інтелект відстежуватиме поведінку під час тестування, — розповів голова Мінцифри Михайло Федоров.

Фото: Михайло Федоров/Телеграм

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У застосунку "Дія" збираються запустити сервіс складання іспитів онлайн на водійські посвідчення без візиту до сервісних центрів МВС. Про це розповів віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

За словами Федорова, буде можливість здавати онлайн екзамени на права, тести, теоретичну частину.

"Зараз ми працюємо над цифровізацією центрів ГСЦ. Ми хочемо запустити, з міністром вже погодили рішення… це пілотування буде. Складати іспити онлайн на права, складати теоретичну частину. Там використовуватиметься штучний інтелект, який відслідковуватиме твою модель поведінки. Також всі можливості отримати права, відправити поштою, ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ МВС", - розповів Федоров.

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