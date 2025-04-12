Трамп готовий піти на компроміси заради укладання угоди з Іраном — Axios

США та Іран розпочали переговори щодо ядерної програми Тегерана.

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Президент США Дональд Трамп, ймовірно, готовий піти на поступки, щоб домогтися укладання угоди з Іраном щодо ядерної програми. Про це повідомив Axios.

Непрямі переговори щодо ядерної програми між США та Іраном розпочалися 12 квітня в Маскаті, повідомив представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

Раніше Дональд Трамп заявив, що бажає процвітання Ірану, але не допустить появи країни ядерної зброї.

"Я хочу, щоб Іран був чарівною, великою, щасливою країною. Але вони не можуть мати ядерну зброю", - сказав Трамп журналістам.

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