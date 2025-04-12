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Служить должны все — и мужчины, и женщины, — заместитель Ермака Павел Палиса

21:57, 12 апреля 2025
Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса считает, что Украине можно рассмотреть израильскую модель, где получение образования, государственной должности или выплат из бюджета связано со службой.
Служить должны все — и мужчины, и женщины, — заместитель Ермака Павел Палиса
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Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса заявил, что защита государства — конституционная обязанность каждого гражданина, поэтому служить должны все. 

Он выразил личное мнение о том, что для того, чтобы украинская армия была сильной и не имела мобилизационных проблем в будущем, все граждане — мужчины и женщины должны служить.

Палиса отметил, что Украине можно рассмотреть израильскую модель, где получение образования, государственной должности или выплат из бюджета связано со службой.

"Если гражданин претендует на то, чтобы получать от государства должность, образование, претендовать на выплаты из государственного бюджета, он должен служить. Окей, там минимальный. в современной армии есть куча разной работы для всех людей", - сказал заместитель Андрея Ермака в интервью bihus.info.

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ВСУ офис президента военная служба

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