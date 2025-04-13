«Не я бью – верба бьет» – 13 апреля украинцы празднуют Вербное воскресенье

13 апреля в Украине также отмечают День работника оборонно-промышленного комплекса.

Фото: cheline.com.ua

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В воскресенье, 13 апреля, в Украине и мире отмечают ряд важных событий и памятных дат. В Украине сегодня - День работника оборонно-промышленного комплекса. Также 13 апреля отмечают Международный день осведомленности о функциональных неврологических расстройствах, Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми, Международный день благодарности растениям, Всемирный день рок-н-ролла.

Православная церковь сегодня чтит Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье - один из главных христианских праздников, который предшествует Пасхе. В этом году Пасха приходится на 20 апреля. Главный обряд - освящение веточек вербы в церкви. Их хранят дома целый год как оберег. После службы верующие легонько касаются друг друга ивовыми ветками со словами: «Не я бью - верба бьет! Через неделю Пасха! Будь здоров, как вода, а богат, как земля». Освященные веточки ставят возле икон или за образами, а часть закапывают в поле или саду для хорошего урожая. По народным представлениям, отвар из ивы помогает при простудах, а дым от ее сожжения очищает дом.

Также по новому календарю верующие вспоминают священномученика Артемона.

События этого дня в истории:

1928 - в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко «Звенигора», ставшего одним из ключевых произведений украинского кинематографа.

1940 - начался этап массовых депортаций из западных областей Украины. Всего было выселено около 320 тысяч человек.

1943 - в Вашингтоне открыли мемориал Томаса Джефферсона.

1975 - столкновения в Бейруте между палестинскими боевиками и христианской милицией стали началом гражданской войны в Ливане.

1986 - Папа Римский Иоанн Павел II стал первым понтификом, который посетил синагогу.

1990 - СССР официально признал свою ответственность за расстрелы польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году.

2012 - Верховная Рада Украины приняла новый Уголовный процессуальный кодекс.

2014 - исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

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