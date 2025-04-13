«Put up or shut up» – Трамп зробив неоднозначну заяву про війну в Україні

За словами Дональда Трампа, переговори про припинення війни в Україні йдуть непогано.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни в Україні, можливо, просуваються. Водночас він наголосив на необхідності визначеності в подальших діях. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, повідомляє Reuters.

«Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути в порядку, і ви дізнаєтеся про це дуже скоро. Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути. Побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре», — заявив Трамп.

Використана ним англомовна фраза «put up or shut up» за словником Кембриджа означає «змиритися або замовкнути».

Трамп не уточнив, які саме переговори мав на увазі, чи брав у них участь, і не надав деталей щодо можливих рішень.

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