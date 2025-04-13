У Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію

ЧАЕС переходить на «зелений» курс – відкрита фотоелектрична станція.

Фото: rbc.ua

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У зоні відчуження Чорнобильської АЕС відкрили новий об’єкт відновлюваної енергетики — фотоелектричну станцію. Участь у відкритті взяли міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хага, секретар РНБО Олександр Литвиненко та голова Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За словами Гринчук, проект вартістю понад 30 мільйонів гривень стартував ще у 2019 році, однак був призупинений після початку повномасштабної війни. У 2024 році роботи відновили, і нині станція повністю готова до введення в експлуатацію — вона вже під’єднана до об’єднаної енергосистеми України.

На території площею 13 тисяч квадратних метрів встановлено 2244 монокристалічні сонячні модулі.

Світлана Гринчук підкреслила, що поява станції — це частина довгострокового плану з розвитку відновлюваної енергетики у зоні відчуження. За її словами, це приклад того, як територію трагедії можна перетворити на джерело чистої енергії.

Проєкт реалізовано за фінансової підтримки уряду Іспанії. Кошти були виділені в рамках Кіотського протоколу — за продаж квот на викиди парникових газів. Як зазначила міністр, Іспанія прагне до 2030 року забезпечити 70% своєї економіки енергією з відновлюваних джерел і активно підтримує українські ініціативи у цій сфері.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко наголосив, що попри масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, Україні вдалося зберегти стабільність енергосистеми та оперативно реагувати на загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

Під час візиту міністр також ознайомилася з результатами ще одного спільного проєкту — модернізації системи контролю за радіоактивними забрудненнями. Систему оновлено за підтримки ЄС, зокрема відновлено радіометри, знищені під час тимчасової окупації зони.

Крім того, Світлана Гринчук оглянула наслідки російської атаки на Арку нового безпечного конфайнменту (НБК) над 4-м енергоблоком ЧАЕС. Наразі триває оцінка пошкоджень і планується відновлення функціоналу захисної споруди.

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