У Південній Кореї судитимуть експрезидента Юн Сок Йоля за спробу запровадити воєнний стан

Експрезиденту Південної Кореї загрожує довічне за спробу воєнного стану.

Фото: Reuters

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14 квітня в Південній Кореї почнеться судовий процес над колишнім президентом Юн Сок Йолем. Його звинувачують у спробі незаконного запровадження воєнного стану в грудні 2024 року. Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на джерела в судових органах.

Юну загрожує довічне ув’язнення або смертна кара. Суд дозволив підсудному потрапити до будівлі через підземний паркінг. Засідання проходитиме в закритому режимі — без фото- і відеозйомки, журналістів до зали не допустили.

Юн Сок Йоль стане п’ятим колишнім президентом країни, який постане перед кримінальним судом.

У справі мають виступити ключові свідки — двоє військових високого рангу. Це командувач Першої охоронної групи Столичного оборонного командування Чо Сон Хьон та командир Першого батальйону спецпризначенців Кім Хьон Кі.

Під час розгляду справи про імпічмент у Конституційному суді Чо вже заявив, що виконував наказ тодішнього командувача оборони столиці Лі Джін У. За його словами, в ніч на 3 грудня 2024 року той наказав ввести війська до Національної асамблеї, щоб вивести звідти парламентарів після того, як Юн оголосив воєнний стан.

За даними слідства, аналогічний наказ отримав і Кім Хьон Кі — від свого безпосереднього начальника тієї ж ночі.

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